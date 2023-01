Paura a Malpensa, aereo interrompe decollo per l’accensione improvvisa della spia apertura del portellone di carico

Decollo interrotto a Milano il 28 Dicembre 2022 a causa dell’ accensione improvvisa della spia che indicava l’apertura del portellone di carico. Un Airbus che effettuava il volo da Milano Malpensa a Lisbona in Portogallo, stava accelerando per il decollo da una pista di Malpensa quando l’equipaggio ha interrotto il decollo a bassa velocità a causa di una spia dei comandi accesasi improvvisamente che informava il comandante dell’apertura del portellone. L’aereo ha rallentato in sicurezza ed è tornato al piazzale. L’aereo, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è potuto partire circa 3 ore dopo il decollo interrotto ed ha raggiunto Lisbona con un ritardo di circa 5 ore.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti