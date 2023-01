Sci Femminile: cdm; alla Shiffrin 1/a manche slalom di Zagabria

L’americana Mikaela Shiffrin, che punta all’81/a vittoria in Coppa del Mondo, ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Zagabria.

Shiffrin ha preceduto la svedese Anna Swenn Larsson di 23 centesimi e la campionessa olimpica slovacca Petra Vlhova di 55 centesimi.

L’americana viene da una serie di quattro vittorie consecutive nel circuito mondiale e si avvicina al record femminile di vittorie della connazionale Lindsey Vonn (82).

Per l’Italia, con le cinque azzurre in gara partite tutte dopo le prime migliori trenta e dunque su una pista sempre più segnata, si è classificata per la seconda manche solo la lombarda Marta Rossetti, 29/a in 59.73 con il pettorale 34.

Mentre la friulana Lara Della Mea ha chiuso 31/a con il pettorale 42, fuori sono finite Martina Peterlini (pettorale 33), Vera Tschurtschenthaler con il 43 e Anita Gulli con il 50. La seconda manche alle 16:30. (fonte – ANSA) (foto di repertorio)

VB