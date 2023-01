USA: sparatoria all’interno di un parcheggio

Ieri a Indianapolis, un ragazzo è morto e un adulto è rimasto ferito, in seguito a una sparatoria. Tutto è avvenuto all’interno di un parcheggio di un centro commerciale. E’ stata la polizia locale a rendere nota la notizia. La persona presunta responsabile attualmente è in stato di fermo. Si ipotizza una lite.

“Sulla base delle informazioni in nostro possesso, non abbiamo assolutamente motivo di credere che ci sia una minaccia in corso per il pubblico e riteniamo di avere in custodia tutte le parti coinvolte nell’incidente”, queste sono le parole capo del dipartimento della polizia metropolitana di Indianapolis, Mike Leepper (Fonte: ansa.it). (foto di repertorio)

AO