UE: Croazia entra in area Schengen con ufficiale adozione Euro

10:47 – Il nuovo anno ha portato all’interno dell’Eurozona anche la Croazia, la quale ha adottato come valuta ufficiale l’Euro dal 1 Gennaio 2023. Grazie a tale cambiamento, la Croazia è il 20° Stato membro dell’Eurozona che entra a far parte anche dello spazio di libera circolazione di Schengen. Nel 1994 la Croazia adottò come moneta del Paese la Kuna, la quale il 1° Gennaio è andata definitivamente in pensione, lasciando così il posto all’Euro.

La maggioranza dei cittadini croati si è definita soddisfatta del cambiamento. Alla mezzanotte del 31 Dicembre la prima banconota in Euro è stata ritirata dal Ministro delle Finanze croato Marko Primorac e il Governatore della Banca Nazionale croata Boris Vujčić da un bancomat di Zagabria, la capitale della Croazia.

La Croazia ottenne l’indipendenza dalla Jugoslavia il 25 Giugno 1991; il 1° Luglio 2013 divenne membro dell’Unione Europea e, dopo una lenta transizione, il 1° Gennaio di quest’anno, dopo più 30 anni dall’indipendenza, è entrata a far parte area Schengen. Grazie a tale manovra il turismo croato potrebbe avere una forte spinta, grazie all’assenza dei controlli alle frontiere terresti, mentre quelle aeroportuali dovranno attendere il 26 Marzo. L’ingresso dai Paesi non UE vedrà ancora i controlli di frontiera attivi, tra essi Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia. (cit. EURONEWS)

SM