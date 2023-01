Covid. Gasparri (FI): Cina continua a negare l’evidenza

(DIRE) Roma, 5 Gen. – “La Cina continua a negare l’evidenza. La dittatura comunista di Xi Jinping è responsabile del massacro del proprio popolo e dei danni che ha arrecato alla comunità internazionale con l’emergenza Covid. Dovuta al degrado di tanti luoghi della Cina, da dove è partito il contagio, con una strage planetaria di dimensioni gigantesche. La Cina non usa poi vaccini adeguati, perché governata da irresponsabili. La Cina dovrebbe chiedere aiuto all’Europa e invece continua a mentire e a negare i dati. Cosa fanno le organizzazioni internazionali?

Cosa esistono a fare l’OMS e l’ONU se non intervengono? E i governi europei occidentali mettano al bando la dittatura cinese di Xi Jinping. Altro che Via della Seta ipotizzata con servilismo dai Conte e dai grillini, con vicende tutte da chiarire, per capire quali implicazioni ci fossero. Forse c’è un altro Qatar chiamato Cina e ci sono altri complici della sinistra italiana, di altri partiti, oltre al Pd travolto dallo scandalo di Doha. Alla Cina bisogna rispondere con fermezza e alla Cina bisogna chiedere un risarcimento per tutte le vittime che ha causato”. Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) (Com/Sor/Dire) 17:48 05-01-23