Ratzinger. Atac: 130 mila transiti in stazioni metro vicino San Pietro

(DIRE) Roma, 5 Gen. – In occasione dei funerali di Benedetto XVI, Atac ha pianificato ed effettuato un intenso servizio di trasporto: effettuati 130mila transiti nelle stazioni metro in prossimità di San Pietro dal 2 gennaio al pomeriggio di oggi. Sulla metro A, fa sapere l’azienda dei trasporti capitolina, hanno viaggiato 28 treni nelle punte della giornata odierna. In superficie l’intensificazione ha portato a incrementare fino a 12 bus sulla linea 40 e 15 sulla 64, a garanzia di migliore collegamento di Termini con Borgo Sant’Angelo e Termini con San Pietro.

Atac, inoltre, ha disposto adeguati presidi di personale a supporto dei clienti sul territorio: personale di stazione, di assistenza e di sicurezza. L’afflusso di viaggiatori è stato notevole ma regolare ed ordinato: dal 2 gennaio al primo pomeriggio di oggi, si sono registrati 130mila transiti. (Com/Red/ Dire) 17:17 05-01-23