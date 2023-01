Alle 10.30 di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala e il TA/6, sono intervenute a Riano, in Via Monte Primo, per l’incendio di una mansarda situata al secondo piano con appartamento adiacente. Le squadre hanno domato il rogo e posto in sicurezza l’intera area. Non ci sono state persone ferite. Sul posto anche Carabinieri e 118.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83807