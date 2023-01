U.S.A: approvato il primo vaccino al mondo per le api

Negli Stati Uniti è stato approvato il primo vaccino al mondo per le api da miele. Una nuova speranza sfocia per la nostra terra; le api da molti anni rischiano l’estinzione per via del riscaldamento globale, ma anche per le malattie che devastano intere colonie.

L’ape è un insetto necessario per il nostro mondo; oltre a produrre il miele garantisce l’attività di impollinazione, di conseguenza la produzione di diverse ecosistemi e piante.

E’ stata concessa una licenza dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) che consiste in un vaccino creato dalla Dalan Animal Health, una società biotecnologica statunitense, che aiuta e protegge le api mellifere dalla peste americana.

Il nostro vaccino è una svolta nella protezione delle api. Siamo pronti a cambiare il modo in cui ci prendiamo cura degli insetti, con un impatto sulla produzione alimentare su scala globale”, le parole di Annette Kleiser, amministratore delegato di Dalan Animal Health.

Il vaccino per ora sarà disponibile per gli apicoltori commerciali e cercherà di indebolire la peste, eliminandola del tutto in un futuro prossimo. Questo batterio ha costretto molti apicoltori a bruciare le proprie colonie o a somministrare antibiotici per prevenire un’ulteriore espansione (Fonte: ansa.it).

AO