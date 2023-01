(DIRE) Roma, 5 gen. – “Mi ha telefonato questa mattina il nostro presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, venuto in Italia per i funerali di Papa Benedetto XVI. Ci siamo confrontati su tutti i problemi di cui si sta occupando l’Unione europea e abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni. Mi ha fatto molto piacere sentire da Weber l’importanza che viene attribuita a Forza Italia nel Ppe e in Europa”. Così Silvio Berlusconi su Instagram. (Sor/Dire) 14:01 05-01-23