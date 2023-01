Calabria, covid-19: 829 le persone risultate positive oggi

Sanita’ – Catanzaro, 06/01/2023

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 621089 (+829) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4128232 (+3.432).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 667 (39 in reparto, 8 in terapia intensiva, 620 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 109594 (109174 guariti, 420 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2500 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2426 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 181907 (180482 guariti, 1425 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 208 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58856 (58580 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1614 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1581 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 205438 (204535 guariti, 903 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 186 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 170 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52604 (52410 guariti, 194 deceduti).

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?31125