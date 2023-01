E’ morto Gianluca Vialli

Gianluca Vialli è morto. Una perdita importante non solo per il mondo del calcio ma per il movimento sportivo italiano. Un Campione dentro al terreno di gioco, innumerevoli i titoli vinti, gli Scudetti e le Coppe Europee da calciatore e fuori dal campo di calcio. Importanti le soddisfazioni anche da tecnico, allenatore di diversi team e come responsabile dell’area tecnica dell’amico, ex-compagno di squadra ed allenatore Roberto Mancini in Nazionale. Con l’Italia agli Europei hanno vinto il titolo in Gran Bretagna.

Il 14 Dicembre aveva annunciato il suor ritiro dagli impegni sportivi. Gianluca Vialli è stato portato via a 58 anni un tumore al pancreas contro il quale ha combatteva da circa 5 anni. Era ricoverato da tempo a Londra.

FMP