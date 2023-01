Incidente mortale ieri all’altezza dello svincolo di Bagnara. Perde la vita una bambina di 10 anni

14.55 – Ieri incidente mortale sulla A2, all’altezza dello svincolo di Bagnara Calabra che ha come vittima una bambina di soli 10 anni. La piccola viaggiava su un’auto in direzione Nord, il mezzo si è fermato per un possibile guasto nella corsia d’emergenza e, in base a quanto racconta l’Ansa “nell’abbandonare il mezzo, la bambina è scesa dal lato sinistro dove, proprio in quel momento, arrivava un’utilitaria che l’ha travolta non dandole scampo“.

Gli agenti della Stradale di Palmi ed i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.

SB