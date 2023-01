Nuova specie di boa nano scoperta in Amazzonia

Un team di scienziati ha scoperto una nuova specie di boa nano nell’Amazzonia ecuadoriana, considerata una “reliquia” nel mondo animale perché presenta i resti di un bacino

Tropidophis cacuangoae è stato chiamato “in onore dell’attivista ecuadoriana Dolores Cacuango”, che è stata una pioniera nella lotta per i diritti degli indigeni e ha fondato le prime scuole bilingue, ha detto mercoledì il ministero dell’Ambiente.

Lunghi fino a 20 centimetri e con colori e disegni molto simili a quelli di un classico boa, i due esemplari di Tropidophis cacuangoae studiati sono stati rinvenuti nella Riserva Nazionale di Colonso Chalupas, nella provincia di Napo (centro-est), e in la riserva privata Sumak Kawsay, nella vicina provincia di Pastaza (est). Questi serpenti “sono una reliquia del tempo, sono animali così antichi che ovviamente trovare o incrociare uno di questi animali è un privilegio”, ha detto alla stampa il ricercatore ecuadoriano Mario Yanez, dell’Istituto Nazionale di Biodiversità.

La nuova specie ha un “pelvi vestigiale, caratteristico dei serpenti primitivi, che è la prova della riduzione degli arti nei rettili squamosi milioni di anni fa, in seguito alle pressioni climatiche dell’era quaternaria”, ha spiegato Yanez. Questa ricerca quadriennale è stata guidata anche da Mauricio Ortega (Ecuador), Alexander Bentley (USA), Claudia Koch (Germania) e Omar Entiauspe Neto (Brasile). Secondo il Ministero dell’Ambiente, questa scoperta porta a sei il numero di specie del genere Tropidophis, che si trova solo in Sud America.

“L’identificazione di questa nuova specie è un argomento in più per mantenere e aumentare le aree protette in Ecuador”, ha dichiarato Yanez. I risultati della scoperta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,. sono stati pubblicati a fine dicembre sullo “European Journal of Taxonomy”. (foto d’archivio)

c.s. Sportello dei Diritti – Giovanni D’Agata