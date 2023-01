Lo speaker alla Camera non “s’ha da fare”, undicesima fumata nera per Kevin McCarthy, candidato speaker della Camera dei Rappresentanti USA. Il candidato ha ottenuto di nuovo 200 voti, mentre 20 repubblicani hanno votato per un altro collega. Servono in tutto 218 voti, una delle votazioni più lunghe degli ultimi 164 ani. La prossima seduta sarà alle ore 12:00, in Italia saranno e 18:00 (fonte:adnkronos.com).

