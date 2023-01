Golf. PGA: Morikawa da solo in testa alle Hawaii, risale Scheffler

Alle Hawaii, dopo il secondo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo elevato del PGA Tour, con un round in 66 (-7) su un totale di 130 (64 66, -16) colpi, Collin Morikawa è rimasto da solo in testa alla classifica. A Kapalua, nella contea di Maui, il californiano precede Scottie Scheffler, secondo nel world ranking, e John Michael Spaun (tra i tre leader dopo le 18 buche di apertura), entrambi 2/i con 132 (-14).

Al Plantation Course (par 73) rimonta Jordan Spieth che risale sette posizioni e ora è 4/o con 133 (-13). Mentre arretra Jon Rahm. Lo spagnolo, da 1/o a 6/o con uno score di 135 (-11) colpi, non è riuscito a ripetere la prova offerta nel round inaugurale della competizione.

Ancora un giro bogey free per Morikawa. Undicesimo al mondo, campione Major, ha realizzato sette birdie. Sorride Scheffler, autore di nove birdie con due bogey. Se dovesse finire entro la terza posizione, l’americano tornerebbe al primo posto nel world ranking superando il nordirlandese Rory MclIroy, assente per l’occasione.

E’ stato invece costretto a ritirarsi, per un infortunio alla schiena, Xander Schauffele. Medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo, ha vinto il Sentry Tournament of Champions nel 2019. (fonte. ANSA)

