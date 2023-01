Nino Frassica in trionfo a Reggio Calabria chiude il “Reggio Live Xmas” con un bagno di folla in Piazza Italia

Prima dello show visita ai Bronzi: “Sono rimasto illibato davanti a tanta bellezza!”

Bagno di folla ed entusiasmo alle stelle a Reggio Calabria per il concerto-spettacolo di Nino Frassica e Los Plaggers Band, che ha chiuso ieri sera col suo surreale Tour 2000-3000, in una Piazza Italia gremitissima, il primo “Reggio Live Xmas”, festival natalizio organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria guidata dal sindaco Carmelo Versace, con la collaborazione del Comune e la direzione tecnico-artistica di Ruggero Pegna.

E’ stato un vero trionfo, con Frassica incoronato re dello Stretto, dopo i successi dei progetti natalizi di Karima, Neri per Caso, Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers, Alexia, il concertone internazionale di fine anno di Joe Bastianich e La Terza Classe e di altri eventi in tutta la Provincia.

Lo spettacolo, inizialmente previsto per giorno 1 gennaio, è stato rimandato al 6 gennaio poiché Nino Frassica era risultato positivo al Covid subito dopo Natale. Prima del concerto l’attore e comico messinese ha anche visitato il Museo Nazionale.

“Sono rimasto illibato davanti a questi giganti così curati e così ben fatti. Mi meraviglia ancora la bravura e la creatività di chi li ha realizzati. Non riesco a capire come riuscivano ad essere così perfetti!”, ha detto Frassica commentando la visita ai Bronzi, che non aveva mai visto da vicino. Accompagnato dai bravissimi musicisti della Los Plaggers band: Ivano Girolamo, voce, tastiere, Natale Pagano, pianoforte, cori, Eugenio Genovese, basso, Paola Bonasera, batteria, Umberto Bonasera, chitarra, voce, Fabrizio Torrisi, sax e voce, un Nino Frassica in gran forma ha sfoderato uno spettacolo divertentissimo, basato su pezzi di canzoni di successo mescolate alla sua maniera e intervallate da battute, gag improvvisate, momenti di grande comicità.

Un cocktail di allegria e simpatia, partito sulle note delle sigle dei programmi di Arbore, “Quelli della notte” e “Indietro tutta”, ha subito conquistato il numerosissimo pubblico presente, coinvolto in vari momenti dello show e chiamato più volte a “collaborare”. Un pubblico “spalla” che ha cantato, risposto alle domande di Frassica, interagito, applaudito e finanche ballato.

A brevissima distanza dal lungomare con l’incantevole veduta sulla sua Messina, tra scavi archeologi, Teatro Cilea e i magnifici Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio illuminati a festa, il popolarissimo e poliedrico attore, comico, personaggio tra i più amati della televisione italiana, ha chiuso il “Reggio Live Xmas” nel modo più festoso e allegro possibile, rendendosi disponibile con grande generosità e garbo per autografi, foto e saluti. Un live partecipatissimo, a conferma del suo straordinario carisma e dell’eccezionale popolarità di autentico personaggio cult della tv e dello spettacolo. Al termine delle oltre due ore del live, dopo aver incontrato tantissimi fan ed aver ricevuto in dono anche due dipinti del pittore reggino Luigi Palamara in mostra a Palazzo Alvaro, si è diretto nella sua casa di Messina, dove trascorrerà qualche giorno di riposo.

Il “Reggio Live Xmas” chiude un anno straordinario per Reggio, con un programma ricchissimo promosso dalla Metrocity, in sinergia con gli altri Enti, in occasione del 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Visibilmente soddisfatti il sindaco ff Carmelo Versace e il delegato alla Cultura e allo Spettacolo Filippo Quartuccio, che hanno aperto la serata introdotti dal promoter Ruggero Pegna: “E’ stato un grande successo, andato oltre le nostre previsioni – hanno sottolineato – La Città ha risposto con partecipazione ed entusiasmo alle numerose proposte, tutte legate all’atmosfera natalizia, anche con l’obiettivo di promuovere bellezze e beni culturali! Si è chiuso un anno importante per la Cultura e il Turismo a Reggio e se ne è aperto un altro altrettanto importante nel segno dell’allegria e del divertimento, con l’augurio che possa essere di nuovi successi, salute e serenità per tutta la Città e i reggini.”.

Tra i grandi eventi confermati a Reggio per il 2023, anche il Gran Galà del Circo Mondiale di Le Cirque Wtp con gli eccezionali Top Performers provenienti anche dal Cirque du Soleil, dal 21 al 23 aprile al Palacalafiore.

