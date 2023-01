Oggi il Tricolore compie 226 anni

“Nella Giornata Nazionale della Bandiera celebriamo oggi 7 Gennaio il nostro Tricolore. Simbolo di identità e unità nazionale che con orgoglio ci accompagna da 226 anni. Espressione dei più alti valori su cui si fonda la nostra Nazione. Viva la Bandiera Italiana Viva l’Italia”. Con questo twitt sulla sua pagina ufficiale Twitter, il Capo del Governo Giorgia Meloni celebra il Tricolore italiano.

La Nostra Bandiera compie oggi 226 anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella l’ha definita: «Simbolo di unità e indivisibilità». Nel sentire comune il colori accostati in maniera verticale nel Tricolore italiano rappresenterebbero: il verde per ricordare i nostri prati, il bianco per le nevi perenni e il rosso, per il sangue versato nelle guerre.

FMP