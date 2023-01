Sci: Marco Odermatt vince anche il gigante di Adelboden

Ennesimo successo per lo svizzero Marco Odermatt che, da vero dominatore della stagione in 2.30.68 ha vinto anche lo slalom gigante sulle nevi amiche di Adelboden.

Alle sue spalle il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.31.41 e l’altro l’elvetico Loic Meillard in 2.32.34. Miglior azzurro ancora una volta e’ stato il bresciano Filippo Della Vite 11/o in 2.34.04. Per lui di nuovo il miglior risultato stagionale ed il quarto utile consecutivo: con i suoi 21 anni è decisamente il nuovo talento italiano in gigante.

Più indietro invece Luca De Aliprandini 21/o in 2.35.51 mentre Hannes Zingerle, ottimo 25/o con il pettorale 55 nella prima manche, è finito fuori. La gara è stata interrotta nella fase finale a causa della brutta caduta del francese Victor Muffat-Jeandet, settimo dopo la prima manche, il quale è stato sottoposto ai necessari controlli medici. Domani ad Adelboden tocca allo slalom speciale: dalle ore 10:30 e e successivamente alle 13:30. (Fonte. ANSA) (foto di repertorio)

VB