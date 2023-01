USA: il nuovo speaker è Kevin McCarthy

Dopo 15 votazioni il nuovo speaker della Camera è il repubblicano Kevin McCarthy, che ha vinto con 216 voti sui 428 espressi. All’interno delle mura della camera c’è stata molta tensione in questi giorni.

Una vera e propria maratona ha visto il Paese a stelle e strisce, già per i corridori di Capitol Hill gira una battuta: “Tutto quello che interessa a Kevin McCarthy è Kevin McCarthy”. Molti hanno interpretato questa vittoria come una “umiliazione”, il Partito Repubblicano è diviso in più parti, nei giorni precedenti alcuni membri avevano votato per un altro candidato. Pare che nella notte dopo una telefonata e relativa mediazione di Donald Trump, i Repubblicani “dissidenti” hanno voluto procedere con la 15° votazione, quella decisiva.

Il Presidente Joe Biden si è congratulato con Kevin McCarthy, “come ho detto dopo le elezioni di metà mandato, sono pronto a lavorare con i Repubblicani ogni volta che sarà possibile, e gli elettori, come hanno detto chiaramente, si aspettano che i Repubblicani siano pronti a lavorare con me. Ora la leadership della Camera ha deciso che quel processo debba iniziare”, il tutto è stato riportato dalla CNN. (Fonte: skyrg24.it)

AO