Vialli: Fiorentina-Sassuolo, 1′ silenzio e grande applauso

Prima della partita di oggi pomeriggio nell’anticipo della giornata di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo, la 17° giornata vi è stato l’omaggio a Gianluca Vialli, morto ieri a Londra per un tumore al pancreas. Giocatore che ha anche militato nella Juve e ed è stato anche direttore tecnico della Nazionale di Calcio in occasione degli Europei vinti in finale con l’ Inghilterra.

Un minuto di silenzio, come non si era mai visto, allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra applausi e commozione, mentre i tabelloni dello stadio mostravano l’immagine di Gianluca Vialli quando militava tra le file della Sampdoria.

Lo stesso minuto di raccoglimento verrà tenuto su tutti i campi sia di Serie A che di Serie B prima del calcio di inizio. Momenti di vera di commozione si sono intravisti in entrambe le panchine da entrambi gli allenatori delle rispettive squadre. (Fonte. ANSA)

VB