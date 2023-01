Autostrade: coda di 12 km tra Valdichiana e Arezzo causa tifosi

Traffico bloccato per manifestazione in prossimità dell’Area di Servizio Badia al Pino

(DIRE) Roma, 8 gen. – “Sulla A1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione di Firenze, il traffico è bloccato per una manifestazione, messa in atto da un gruppo di tifosi in prossimità dell’area di servizio Badia Al Pino. Si registrano inoltre 12 km di coda, in aumento, a partire da Valdichiana”.

Lo fa sapere Autostrade per l’Italia. In direzione di Roma Autostrade segnala code a partire da Arezzo. In alternativa, per lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Firenze Austostrade consiglia di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia stradale per segnalare le code ed agevolare il deflusso dei veicoli. (Ran/Dire) 14:25 08-01-23 (foto di repertorio)