Covid. Cina scarcera trasgressori restrizioni ed elimina quarantena agli stranieri

08.35 – La Cina starebbe prendendo misure “contro corrente”. Pare infatti che il Governo di Pechino abbia deciso di togliere la quarantena, prima imposta, ai cittadini stranieri in arrivo dall’estero.

Una mossa che arriva in un momento nel quale i media internazionali segnalano la ripresa di alcuni focolai dovuti a varianti Covid nello sconfinato paese da cui ebbe inizio la pandemia nel 2019.

La Cina uscirebbe così, dopo 3 anni, da una forma di isolamento indotto per proteggersi dalle varianti Covid-19 (ultimamente, da Novembre, la quarantena per gli stranieri era di soli 5).

In concomitanza con questa nuova direttiva nazionale, Pechino ha annunciato che libererà tutti coloro che sono stati arrestati negli ultimi tre anni per aver violato le restrizioni imposte per arginare la pandemia da Covid-19.

