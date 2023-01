Reggio Calabria. Giovanissima investita all’incrocio di Via Argine Sinistro Calopinace e il Corso Garibaldi

20.35 – Ennesimo incidente in uno degli incroci più pericolosi che ci sono in centro città, nonostante l’ovvia presenza degli stop, dei limiti e delle strisce pedonali. Una ragazza è stata investita mentre transitava a piedi, da un’automobile una Volkswagen bianca, all’inizio della Via Argine Sinistro Calopinace, dove la strada si incrocia con il Corso Garibaldi .

La giovanissima era in compagnia di un’amica che l’ha subito soccorsa insieme ai passanti intervenuti ad aiutarla. Immobilizzata a terra, ad un metro circa della strisce pedonali, in stato vigile ma visibilmente soffrente e spaventata ha atteso l’arrivo dell’ambulanza chiamata dai presenti.

Le Volanti della Polizia arrivate tempestivamente l’hanno a loro volta rassicurata. Alle Forze dell’Ordine anche il compito anche di redigere il verbale e prendere i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’impatto. La Volkswagen risultava danneggiata nella parte anteriore sinistra.

FMP