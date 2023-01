California: mezzo milione di case senza luce, per via del maltempo

In California per via di una serie di temporali e venti fortissimi, più di mezzo milione di case sono rimaste senza elettricità nella giornta di ieri. Oltre 560.000 abitazioni sono al buio e senza riscaldamento, questo è quanto è stato fornito dai dati di PowerOutage.us.

Il Weekend scorso, per via del maltempo, sono morte sei persone nel nord della california, un bambino è rimasto ucciso dopo essere stato schiacciato dalla sua stessa roulotte per via di una sequoia caduta sul mezzo. Il servizio meteorologico ha comunicato che da oggi vi saranno forti piogge e neve in montagna (Fonte: ansa.it).

