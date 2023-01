Martedì 10 gennaio “Porte Aperte” alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria

L’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria organizza un “porte aperte” per far conoscere i contenuti dell’offerta formativa per l’a.s. 2023/2024. L’evento prevede due giornate di incontri dedicate rispettivamente alla Scuola Primaria e alla Secondaria di Primo Grado.

La prima tappa sarà martedì 10 gennaio dalle 16.30 alle 19.00, presso l’Istituto “Principe di Piemonte”, via Possidonea n. 76, dove la dott.ssa Maria Morabito, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, affiancata dallo staff di docenti afferenti alla primaria, presenterà ai genitori l’offerta educativa e formativa per meglio orientarli nella scelta del futuro percorso di crescita dei loro piccoli.

Alla presentazione dei programmi curriculari e alla loro diversificazione tra le sezioni a “Tempo Normale” e a “Tempo Pieno”, essendo l’Istituto sede di Certificazione Cambridge English Qualification, verrà anche illustrato il programma delle sezioni specialistiche “English Plus”, istituite per l’acquisizione delle competenze della lingua inglese finalizzate al raggiungimento, in uscita, del livello di certificazione internazionale QCER A1.

Oltre alle attività didattiche curriculari si avrà la possibilità di conoscere i numerosi Progetti di Arricchimento e Ampliamento Formativo specifici per ciascuna delle aree: Umanistica, Linguistica, Scientifico-Matematica, Artistico-Espressiva, nell’ambito dei quali sarà possibile accedere attraverso la partecipazione attiva ai laboratori allestiti per l’evento ai fini esplicativi.

Nel corso dell’incontro gli ospiti potranno visitare gli ambienti scolastici, in particolare le aule didattiche, la Palestra, la Biblioteca, i laboratori di Informatica, Linguistico, Musicale e Artistico e gli spazi di pertinenza della scuola.

Per maggiori informazioni relativi ai programmi e alle attività, sul sito dell’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli Principe di Piemonte”, http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/hot/iscrizioni-2020-2021/, è disponibile uno spazio dedicato all’Open Day 2023.

Le iscrizioni si effettueranno online per le classi prime della scuola primaria e in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.

Per agevolare le famiglie nelle procedure d’iscrizione, gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo, situati presso il plesso “D. Vitrioli”, in via Possidonea n. 19, offriranno il supporto necessario per la compilazione del materiale cartaceo e nella contestuale iscrizione on-line.

