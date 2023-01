Udine, fiamme nella cantina di un’abitazione a Manzano

Nel pomeriggio di Domenica 8 Dicembre, verso le 16.30, un incendio è divampato nella cantina di un’abitazione a Manzano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Codroipo e della sede centrale di Gorizia che hanno prontamente domato le fiamme evitandone la propagazione, limitando i danni al mobilio e alle pareti e al soffitto della cantina.

All’estinzione dell’incendio sono seguite le operazioni di bonifica delle suppellettili incendiate e di messa in sicurezza della cantina e dell’intera abitazione anche con il controllo strumentale dell’aria per scongiurare la presenza di eventuali residui di monossido di carbonio generato dalla combustione. Le cause dell’incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone, sono ora in fase di accertamento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83830