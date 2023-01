UniRC, Salvatore Rossi Presidente di TIM ospite del Master in “Valutazione e Pianificazione Strategica della Città e del Territorio” 

Giovedì 12 Gennaio, alle 15,00, il Presidente di TIM Italia, Salvatore Rossi, interverrà online al Master in “Valutazione e Pianificazione Strategica della Città e del Territorio” presenta il suo libro “Che cosa sa fare l’Italia”, scritto con Anna Giunta, Professore Ordinario di Politica Economica presso l’Università Roma Tre: una lettura dell’economia italiana dopo la Grande Crisi del 2008, in cui si analizzano i fattori di competitività del Sistema Italia e i freni che ne ostacolano la crescita. Le conclusioni offrono una prospettiva possibile, per ridare slancio al nostro Paese.

Salvatore Rossi, economista, già direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, ha fatto parte del “Gruppo dei saggi” in materia economico-sociale ed europea istituito nel 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Oggi è alla guida di Telecom Italia SpA.

“È un appuntamento di grande rilevanza, che consentirà di conoscere, direttamente dalla viva voce di uno dei principali protagonisti dell’economia italiana, le principali direttrici verso le quali si muoverà il nostro Paese nei prossimi anni, indicazione fondamentale per orientare le strategie di sviluppo anche a livello locale, coerentemente con il futuro quadro nazionale” hanno dichiarato il direttore del Master, Francesco Calabrò, e il responsabile scientifico, Giuseppe Fera.

Il Master della “Mediterranea” in “Valutazione e Pianificazione Strategica della Città e del Territorio”, infatti, intende formare una figura in grado di elaborare strumenti innovativi di governo delle trasformazioni urbane e territoriali e di supportare gli Enti Locali nell’attuazione di politiche pubbliche in grado di massimizzare gli effetti prodotti dai Fondi Strutturali 2021-27 e dal PNRR – Recovery Plan.

In questa prospettiva, l’intervento di Rossi consentirà agli iscritti al Master di comprendere meglio la probabile cornice macroeconomica che si andrà delineando nei prossimi anni e all’interno della quale si troveranno a mettere in pratica le competenze acquisite attraverso il percorso formativo.