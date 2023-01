USA: la scuola di Seattle fa causa ai social

Tutti noi abbiamo un profilo social, da Facebook a Tik Tok, la nostra immagine è ovunque! Con i social possiamo condividere piccoli pezzi della nostra vita, con un post, una storia di 15 secondi, e possiamo esprimere i nostri pensieri con un video o un messaggio. Siamo padroni di un piccolo mondo, con un semplice click possiamo creare qualcosa. Per quanto utili, i social possono creare dipendenza.

Le scuole pubbliche di Seattle, hanno intentato una mega causa contro i maggiori social newtork: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e Snapchat. Accusati di aver condizionato la menti delle nuove e vecchie generazioni, creandoli danni e compromettendo la loro salute mentale, uno studio ha rivelato che possono nuocere pure al benessere fisico.

E’ stato presentato al tribunale una documentazione di 91 pagine, all’interno si può leggere di come tra il 2009 e il 2019, vi è stato un aumento del 30% degli studenti delle scuole pubbliche, che hanno espresso di manifestare momenti depressivi “tristissimi o senza speranza quasi ogni giorno per due settimane o oltre di seguito”.

Le scuole hanno accusato i social di aver creato tra i ragazzi una serie di problemi, come: ansia, depressione, problemi alimentari, e cyberbullismo.

Molti professori hanno richiesto l’aiuto di professionisti della salute mentale, per aiutarli a sviluppare dei mirati piani di studio, per sostenere i ragazzi, e informali su quanto i social possano essere dannosi, se non usati con parsimonia. Questo è quanto si legge dalla denuncia.

Nella causa si chiede di ordinare alle aziende big tech di risarcire i danni e di pagare per la prevenzione e le cure per l’uso eccessivo e problematico dei social media(Fonte: ansa.it).

AO