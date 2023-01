Venezia: arrestato in centro storico con 2 kg di marijuana e hashish

Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, i Baschi Verdi della Compagnia A.T.P.I di Venezia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità italiana perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti. Durante il periodo delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Venezia ha ulteriormente intensificato le attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti nel centro storico e, proprio nel corso di un servizio antidroga condotto con unità cinofile del Gruppo Tessera nei pressi di Piazzale Roma, il cane Depp ha segnalato un cittadino italiano di 45 anni che, dopo aver ammesso di fare uso personale di stupefacenti e aver spontaneamente consegnato ai militari circa 30 grammi di Marijuana, aveva confessato di detenere altro stupefacente presso il proprio domicilio poco lontano.

I Baschi Verdi hanno dunque perquisito l’abitazione, rinvenendo ulteriori 1,6 kg di Marijuana, conservata in barattoli di vetro e in una busta termosaldata, e poco più di 3 etti di Hashish suddivisi in panetti, nonché 4500 euro in contanti.

Alla luce dell’ingente quantitativo di droga (in totale gr. 1.640 di Marijuana e gr. 310 di Hashish) e del denaro contante trovato in suo possesso, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e quindi posto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Venezia, in attesa della convalida. Droga e denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Venezia