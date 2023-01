Algeria, Amnesty: ondata esecuzioni dopo torture

10:25 – Un’ondata di sentenze di morte in Algeria viene portata all’attenzione generale da Amnesty International, denunciando che queste sarebbero frutto di torture e processi irregolari.

Le 54 condanne a morte, cinque delle quali in contumacia, sono state comminate in novembre e si riferiscono a disordini violenti di Cabilia risalenti all’Agosto del 2021.

Secondo Amnesty, almeno sei sono stati condannati perché affiliati la Movimento per l’autodeterminazione della Cabilia (Mak), bollato come organizzazione terrorista da Algeri. Il linciaggio di una persona, secondo Amnesty, è stato solo il pretesto per condanne di sapore politico. Secondo quanto dichiarato da un giudice della difesa, almeno cinque imputati condannati hanno riferito di essere stati sottoposti a scosse elettriche, waterboarding e minacce.

“Ricorrendo alla pena di morte in processi di massa dopo processi ingiusti, le autorità algerine mandano anche un messaggio su come la giustizia viene amministrata. Praticare la pena di morte non è mai giustificabile, qualunque sia il crimine commesso. Queste spietate sentenze capitali e detenzioni devono essere subito invalidate. Tutte le accuse di tortura e altri maltrattamenti devono essere indagati prontamente, come devono essere ripetuti per tutti coloro che sono stati giudicati in contumacia o per le loro idee politiche“. Scrive così Emma Guellali, vicedirettrice di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa, citata nella nota.

Dall’Aprile 2021 Algeri ha fatto ampio ricorso all’art, 87 bis del suo Codice Penale per perseguire attivisti, difensori dei diritti umani e giornalisti. (Fonte ANSA)