L’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua, annuncia i propri Open Day 2023: speciale iscrizioni

Il Dirigente prof. Carlo Milidone presenterà alle famiglie il Piano dell’offerta formativa e le risorse dell’Istituto per un percorso di studi di successo dall’Infanzia (Botteghelle, Collodi), alla Primaria (Collodi, Galluppi) alla Secondaria di Primo Grado (Bevacqua con sedi nei plessi Collodi e Galluppi). Il Dirigente e il suo staff, inoltre, saranno lieti di rispondere alle domande dei genitori per soddisfare le esigenze di crescita culturale dei figli. Due le date degli Open Day: il 13 gennaio 2023 dalle ore 16 alle ore 18 presso la Scuola Galluppi; poi il 18 gennaio 2023 dalle ore 16 alle ore 18 presso la Scuola Collodi. L’istituto, che ha una forte tradizione nel territorio sud della città, offre, tra l’altro, l’indirizzo musicale, laboratori e ampi spazi verdi dove poter svolgere in tranquillità le attività motorie e sociali. Inoltre, la progettualità e le attività extra scolastiche permettono a tutti gli studenti di disporre di nuovi temi e forme di apprendimento come l’arte, il teatro e l’approfondimento dell’inglese e dell’informatica. L’istituto si contraddistingue anche per la forte vocazione inclusiva, con ambienti accoglienti per il benessere e lo sviluppo umano e cognitivo di tutti e di ciascuno.

Comunicato Stampa