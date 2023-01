Perù: nove morti durante gli scontri per le proteste

In Perù nove persone sono rimaste uccise durante una serie di scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Una rivolta che va avanti per le strade peruviane da un paio di giorni, avviata per richiedere le immediate dimissioni della prima donna Presidente, Dina Boluarte, lo scioglimento del Parlamento e elezioni generali anticipate. Una notizia che è stata fornita dal difensore civico locale.

“Al momento ci sono 9 morti alla morgue dopo gli scontri a Juliaca” nella regione degli Aymara (una popolazione amerindia) di Puno, ha spiegato all’Afp Nivardo Enriquez Barriales, coordinatore dell’ufficio di mediazione di Juliaca (Fonte: ansa.it).

