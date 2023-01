USA: trovate carte classificate in un ex ufficio di Biden

Sono stati trovati diversi documenti classificati di quando Joe Biden era ancora il Vicepresidente sotto l’amministrazione di Barack Obama. Gli atti sono stati recuperati dai suoi avvocati in un ufficio che usava al Penn Biden Center, un think tank di Washington, quando era professore onorario della University of Pennsylvania tra il 2017 ed il 2019. La notizia è stata fornita dai media statunitensi.

Una scoperta non tanto fresca, il ritrovamento è avvenuto il 2 Novembre scorso. Gli stessi avvocati del Presidente hanno informato gli Archivi Nazionali, che hanno preso possesso del materiale e informato il dipartimento di Giustizia, che sta indagando. Il commento di Donald Trump non si è fatto attendere (Fonte: ansa.it).

AO