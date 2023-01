I provvedimenti più importanti approvati dal CdM: in primis trasparenza sul prezzo dei carburanti

Con il Consiglio dei Ministri del 10 Gennaio 2023 sono stati approvati tre decreti legge qui di seguito specificati:

Trasparenza del prezzo dei carburanti

Su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è stato approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.

In particolare il decreto stabilisce che:

– nel periodo Gennaio-Marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione di reddito da lavoro dipendente;

– diventa giornaliero l’obbligo per coloro che esercitano attività di vendita al pubblico di carburante – per autotrazione per uso civile- di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale che deve essere esposto da parte degli esercenti , con specifica evidenza, insieme al prezzo da essi praticato;

– sono rafforzate le sanzioni amministrative in caso di violazione da parte degli esercenti degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. In caso di recidiva, la sanzione può comportare la sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni;

– sono rafforzati i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. A tal fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza;

– è istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi, finalizzata ad analizzare e definire le iniziative di intervento urgenti.

Protezione civile e ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

Su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l’efficacia dell’attività di ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, anche attraverso l’estensione di talune misure di semplificazione già previste in materia di appalti per l’attuazione dei progetti PNRR.

Decreto “payback”

Su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro della salute Orazio Schillaci, è stato approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa in relazione a dispositivi medici.

In particolare il decreto, in deroga alla disciplina vigente e limitatamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, rinvia al 30 aprile 2023 il termine entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all’obbligo di compensare lo sforamento del tetto di spesa posto a loro carico, effettuando i versamenti in favore delle singole regioni e province autonome.

