Il consueto decreto di fine anno “Milleproroghe” ha prorogato alcuni termini che scadevano alla fine del 2022

Qui sotto, in estrema sintesi, i principali differimenti previsti nel decreto Milleproroghe:

– proroga al 30/06/2023 del termine di presentazione della dichiarazione IMU 2022 – differimento al 31/12/2023 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari

– estensione al bilancio 2022 della disapplicazione delle disposizioni civilistiche in tema di perdite di bilancio che intaccano il capitale sociale

– proroga al 2023 del contributo per l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici

– differimento al 1/07/2023 dell’entrata in vigore della riforma in materia di lavoro in ambito sportivo.

