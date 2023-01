Milano, trovato con più 900 dosi di cocaina: arrestato dalla Polizia di Stato

Domenica pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un cittadino albanese di 46 anni, con vari precedenti di polizia e regolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio.

Gli agenti della 6^ sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile, in via Monte San Gabriele, hanno notato l’uomo che stava parcheggiando un’autovettura. Successivamente, sceso dall’auto si è diretto in via Stefanardo da Vimercate dove, dopo aver un’altra autovettura ha rovistato all’interno per poi uscirne.

I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di 295 euro in contanti e quattro mazzi di chiavi di due appartamenti e di due vetture.

All’interno del portaoggetti della seconda auto sono stati rinvenuti 19 involucri di cocaina per un peso di 81 grammi e un bilancino di precisione. Nella cantina di pertinenza dell’abitazione dove l’uomo è domiciliato, a Vimodrone (MI), gli agenti hanno sequestrato 878 involucri di cocaina per un peso complessivo di 356 grammi e un bilancino di precisione.

Invece, nell’appartamento dove il 46enne risiede, a Meda (MB), all’interno di due salvadanai sono stati trovati 16.610 euro. L’uomo è stato giudicato per direttissima all’esito della quale gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119463bea88c60b95102975488