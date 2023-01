Tutti i vincitori dei Golden Globe

Ieri notte si è svolta la cerimonia di premiazione della 80ª edizione dei Golden Globe al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California. Una serata magica che ha visto sul red carpet gli attori e i registi più amati dell’anno passato.

Tutti i vincitori:

Miglior film drammatico: The Fabelmans

Miglior film commedia o musical: Gli spiriti dell’isola

Miglior regista: Steven Spielberg, The Fabelmans

Miglior attore in un film drammatico: Austin Butler, Elvis

Miglior attrice in un film drammatico: Cate Blanchett, Tár

Miglior attore in un film commedia o musica: Colin Farrell, Gli spiriti dell’isola

Miglior attrice in un film commedia o musical: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista: Jonathan Ke Quan, Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Miglior sceneggiatura: Martin McDonagh, Gli spiriti dell’isola

Miglior colonna sonora: Justin Hurwitz, Babylon

Miglior canzone originale: “Naatu Naatu”, RRR

Miglior film d’animazione: Pinocchio, Guillermo del Toro

Miglior film in lingua straniera: Argentina, 1985

Miglior serie drammatica: House of the dragon

Miglior serie comica: Abbott Elementary

Miglior miniserie: The White Lotus

Miglior attore in una serie drammatica: Kevin Costner, Yellowstone

Miglior attrice in una serie drammatica: Zendaya, Euphoria

Miglior attore in una serie comica: Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice in una serie comica: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore in una miniserie: Evan Peters, Dahmer

Miglior attrice in una miniserie: Amanda Seyfried, The dropout

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo: Paul Walter Hauser, Black Bird

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo: Jennifer Coolidge, The White Lotus