Tutti i voli negli Stati Uniti sono stati bloccati per un paio di ore per un guasto informatico.

Da poco è giunta la notizia che La Federal Aviation Administration (Faa), ha revocato la sospensione dei voli in Usa a seguito di un problema al sistema di notifica delle missioni aeree. Ancora non si conoscono le cause, per ora ci sono varie ipotesi, ma nessuna è sicura. I voli riprenderanno alle 9, ora locale.

Joe Biden ha scritto su twitter: “un’indagine completa sulle cause” (Fonte: ansa.it).

AO