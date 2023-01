Carburanti. Benzinai annunciano sciopero per il 25 e 26 Gennaio

09:00 – Sciopero di categoria per i benzinai previsto per il 25 ed il 26 del mese di Gennaio in segno di protesta verso quanto sta accadendo dopo che è stato eliminato il costo dei carburanti e le polemiche che si sono innestate sull’argomento. I benzinai, lamentano “l’ondata di fango contro la categoria di onesti lavoratori” e intendono “ristabilire la verità”.

E’ previsto anche un presidio a Roma, sotto Montecitorio, in concomitanza con lo sciopero ed una campagna di informazione per informare correttamente sui fatti. Si tratta di un’iniziativa unitaria delle associazioni dei gestori Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio. (foto di reperotiro)

Silv Bott