Fitness in casa: alcune idee per praticarlo, anche se hai poco spazio

Specialmente da quando è scoppiata la pandemia mondiale moltissime persone hanno scoperto o riscoperto i benefici di praticare fitness in casa, inizialmente perché si era rivelata l’unica possibilità per continuare a mantenersi in forma, ma anche per passare il tempo e tenersi in movimento durante le giornate che sembravano più lunghe tra le mura di casa. Questa abitudine però, per moltissime persone, non si è interrotta con la fine del periodo di lockdown, infatti in molti hanno continuato a ritagliarsi un pezzetto di tempo durante le loro giornate per concedersi un po’ di sano allenamento, così da tenersi in forma, distendere i nervi e svuotare la mente.

I benefici di praticare fitness in casa

Se stai pensando di iniziare ad allenarti stando a casa tua, ma non sei ancora del tutto convint*, vogliamo elencarti alcuni dei benefici che potrai riscontrare con questa nuova abitudine, così da darti le motivazioni giuste per cominciare. Vediamo insieme alcuni punti a favore fondamentali:

Tenere il corpo in movimento: il primo beneficio, ovviamente, è quello di tenersi allenati, specialmente per chi ha una vita sedentaria, un lavoro d’ufficio o studia passando spesso le giornate alla propria scrivania, il proprio corpo ringrazierà per il tempo che gli si dedicherà allenandolo;

Mantenere la forma fisica: per rimanere in forma ed in salute è importante seguire uno stile di vita sano, quindi unire una dieta salutare all'allenamento quotidiano, in questo modo si riuscirà ad ottenere la forma fisica desiderata ed un corpo tonico e in forza;

Dedicarsi un momento tutto per sé: concedersi del tempo solo per se stessi, durante il quale prendersi cura del proprio corpo, è una vera e propria coccola a cui nessuno dovrebbe mai rinunciare;

Distendere i nervi e liberare la mente: molto spesso abbiamo bisogno di staccare un po' la spina dallo stress e dalla vita quotidiana. Allenarci ci permette di scaricare le energie e sentirci subito ricaricati, così da poter affrontare la giornata al meglio;

Non serve pagare abbonamenti o recarsi in palestra: il fitness casalingo è perfetto per tutte le tasche perché gratuito; non c'è bisogno di sottoscrivere abbonamenti a palestre dove magari poi nemmeno si riuscirà ad andare regolarmente;

Si può fare quando si ha tempo: quando allenarti e per quanto tempo lo decidi solo tu, in base ai tuoi impegni, alla voglia che hai quel giorno e agli obiettivi che ti sei prefissat*.

Quali esercizi praticare in casa

Ora che abbiamo visto i benefici del fitness in casa, la domanda che sorge spontanea è: quali esercizi si possono praticare? La lista non è breve, si tratta di esercizi praticabili con più o meno attrezzi, in base al tipo di allenamento che si vuole svolgere e agli obbiettivi che si vuole raggiungere. Ecco alcuni degli esercizi che puoi praticare tranquillamente a casa tua, e alcuni attrezzi che potresti procurarti per lavorare ancora meglio.

Corpo libero

La prima tipologia di allenamento che viene in mente è sicuramente tutto quello che è compreso nella categoria del “corpo libero”. Quindi, armati di tappetino da yoga per stare più comod*, senza dover così poggiare la schiena direttamente sul pavimento rischiando fastidi successivi o di svolgere male gli esercizi, e dacci dentro con la ginnastica. Ecco una serie di esercizi in cui potresti cimentarti:

Addominali;

Flessioni;

Piegamenti;

Affondi;

Plank;

Crunch.

Cardio

Un’altra tipologia di allenamento è quella “cardio”: si tratta di esercizi che hanno lo scopo di aumentare la resistenza fisica e respiratoria, rafforzare il sistema circolatorio, far perdere peso e tonificare. Un’ottima idea quando si praticano questi esercizi è quella di mettere in sottofondo della musica ritmata che dia la carica giusta e faccia sentire meno la fatica.

Se vuoi intensificare gli esercizi puoi indossare dei pesetti alle caviglie, tenere dei pesi leggeri in mano o anche solo delle bottiglie piene se non disponi dei pesi in casa. Ecco qui di seguito alcuni degli esercizi cardio più famosi.

Stepper: è ideale se non hai molto spazio poiché può essere riposto facilmente. Esistono diversi tipi di stepper, quello che hanno in comune sono però due pedali di resistenza variabile, che permettono di simulare il movimento di salire le scale, tonificando così gambe e glutei, oltre che ad aiutare a bruciare le calorie.

Tapis Roulant: quando non si può andare a correre all'aria aperta lui viene in nostro soccorso, si può impostare il tempo e la velocità che si preferisce, in alcuni è anche possibile modificare la pendenza, aumentando così la difficoltà e lo sforzo; Se hai poco spazio, l'ideale per te è un tapi roulant pieghevole, da riporre sotto il letto.

Cyclette: anche in questo caso è possibile spostare in casa un allenamento che in genere si svolge all'aria aperta, ovvero il ciclismo, grazie ad una bicicletta fissata a terra potrai pedalare per tutto il tempo che vorrai.

Yoga

Lo yoga va sempre più di moda e non è un caso: è una disciplina altamente personalizzabile, che può essere praticata in forma dolce e a basso impatto oppure più dinamica e intensa. Le pose più avanzate richiedono di combinare forza, equilibrio e flessibilità e possono richiedere addirittura anni di pratica, prima di essere in grado di eseguirle! Ecco perché è sbagliato pensare che sia una disciplina principalmente per donne.

Grazie a questa disciplina è possibile non solo rilassare il corpo e la mente, ma anche tonificare braccia, gambe, addome e glutei. Può essere praticato al mattino per darsi la carica prima di iniziare una giornata di lavoro, oppure la sera per rilassarsi e conciliare il sonno.

Per praticare yoga è sufficiente avere un tappetino apposito, anche se è possibile arricchire la pratica usando i blocchi, le cinghie, i cuscini o le ruote (“yoga wheel”).

Pesi

Allenarsi utilizzando i pesi può non essere adatto ai principianti, ma si può iniziare con calma aumentando passo a passo la difficoltà e gli attrezzi usati. In questo caso il numero di attrezzi può essere decisamente superiore rispetto agli esercizi citati precedentemente, ma tramite questi esercizi si possono ottenere molte soddisfazioni. Inizia con dei pesetti leggeri, andando con calma ad aumentare, non pretendere di iniziare fin da subito con pesi notevoli, rischieresti di rendere tutto il lavoro vano ed abbandonare dopo poco. Puoi poi incrementare la tua attrezzatura aggiungendo una panca piana, gli elastici per il fitness, una barra per le trazioni o un bilanciere.

Conclusione

Il fitness svolto in casa può essere davvero un bel momento in cui distaccarsi dal caos quotidiano e pensare solamente a se stessi. Se il tuo scopo è quello di raggiungere il peso forma ricordati di non darti fin da subito obiettivi troppo alti o irraggiungibili, fai le cose per step e vedrai che otterrai risultati ancora migliori. Ricorda che oltre all’allenamento è importante mantenere una buona alimentazione e uno stile di vita sano, così da poter avere un corpo in salute.