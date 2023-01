Il Ministro della Difesa Guido Crosetto in vista in Azerbaigian

13:30 – Il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, è oggi in visita ufficiale in Azerbaigian. A Baku, la Capitale, sta effettuando gli incontri istituzionali con il Presidente della Repubblica Ilham Aliyev, con il Ministro Difesa, Zakir Hasanov, e con il Capo dei Servizi di Sicurezza, Ali Naghiyev. Come racconta il twitt della pagina ufficile del Ministero della Difesa. La Repubblica dell’Azerbaigian, stato dell’Asia Occidentale, è divenuto il secondo fornitore di gas dell’Italia grazie al gasdotto Trans-Adriatico.

