Perù: gravi scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti

Violenti scontri scontri tra i cittadini e forze dell’ordine a Crusco in Perù, i manifestanti hanno cercato di avanzare verso l’aeroporto, ma sono stati bloccati prima.

Gli agenti hanno utilizzato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, mentre i dimostranti hanno lanciato pietre e ogni tipo di oggetto che avevano a portata di mano. I media hanno comunicato che nell’aria c’era molta tensione.

“Numerosi nostri compagni feriti”, così comunica un manifestante, nonostante ancora non esista un bilancio degli scontri. Due agenti sono stati portati in ospedale, come hanno reso noto i media locali. Durante la rivolta, i dimostranti hanno urlato frasi contro Dina Boluarte ed il Parlamento, chiedendo urgenti elezioni politiche. (Fonte: ansa.it)

AO