Proposta la modifica dell’accesso programmato alla Facoltà di Medicina

13:24 – Una commissione istituita dal ministro dell’Università è al lavoro per studiare la modifica dell’accesso programmato alla Facoltà di Medicina. La conferma arriva dal ministero. La commissione dovrà fornire proposte al ministro entro la primavera.

Intanto quest’anno l’accesso avverrà con il nuovo Tolc come disposto dalla riforma dell’ex ministro Cristina Messa, la quale prevede che i test verranno somministrati di persona al PC presso la sede scelta dal candidato durante l’iscrizione alla prova.

I TOLC MED si svolgeranno per quest’ anno ad aprile e luglio- primo periodo, dal 13 al 22 Aprile 2023; secondo periodo, dal 15 al 25 Luglio 2023. I candidati avranno la possibilità di tentare i test in questione 2 volte l’anno, selezionando il punteggio migliore da inserire in graduatoria e di svolgere il test già dalla 4° superiore. (foto di repertorio)

Miriam Sgrò