Prorogato bonus asilo nido

Il bonus asilo nido è stato prorogato dal Governo Meloni anche per il 2023. Si tratta di un contributo destinato ai genitori di bambini al di sotto di tre anni per contribuire al pagamento di rette di asilo nido pubblici o privati o di supporto domiciliare nel caso di bambini impossibilitati a frequentare l’ asilo.

Gli importi verranno erogati dall’INPS e le somme mensili che riceveranno le famiglie in possesso dei requisiti richiesti non potranno essere superiori ai costi che dovranno essere sostenuti per il pagamento della retta dell’asilo. Per poter inoltrare la richiesta bisognerà essere:

– in possesso della cittadinanza italiana o far parte di un Paese dell’Unione Europea

– avere un regolare permesso di soggiorno valido per il lungo periodo oppure avere una “carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea” o essere in possesso di una “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea”

– avere lo status di rifugiato politico o avere una protezione sussidiaria

– essere residenti in Italia.

– il/la richiedente ( padre o madre) dovrà essere la stessa persona alla quale è intestata la retta scolastica e avere la stessa residenza del figlio / figlia.

Per poter effettuare correttamente la richiesta bisognerà collegarsi sul portale web dell’Inps e accedere con le solite credenziali Pin, Spid, Cie o Cns. Chi non potrà farlo per via telematica potrà recarsi direttamente presso un patronato oppure telefonare al Contact Center Integrato.

Miriam Sgrò