Riforme. PD Senato: OK confronto in Parlamento, no a forzature

(DIRE) Roma, 12 Gen. – “Apprezziamo che la Ministra Casellati voglia incontrare tutti i gruppi parlamentari sulle riforme costituzionali. L’ascolto e il dialogo, che sono sempre un valore aggiunto, su questi temi sono del tutto indispensabili.

Da parte nostra non possiamo che ribadire che deve essere un dialogo vero, aperto, che parta dell’indicazione chiara dei problemi che si vogliono affrontare, non da ricette preconfezionate e da slogan divisivi. Una discussione su come razionalizzare il bicameralismo e dare più stabilità ai governi non ci spaventa e abbiamo ottime idee da mettere sul tavolo.

Sta principalmente al Governo e alla Maggioranza dimostrare di voler seguire la strada di un coinvolgimento vero dell’opposizione e non quella delle forzature e degli aut aut mascherati”. Così Simona Malpezzi, presidente dei senatori del PD, Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali, Andrea Giorgis, responsabile riforme per il PD e capogruppo dem in commissione Affari costituzionali. (Red/ Dire) 19:49 12-01-23