Su Facebook è diventato virale un video che mostra un uomo a torso nudo che prende a pugni un altro passeggero su un aereo

Rissa in volo, uomo aggredisce un passeggero sull’aereo

Ennesimo video di rissa a bordo di un aereo di linea. La clip, pubblicata su Facebook due settimane fa, è stata registrata a bordo di un Boeing 777 della B.B.A., la compagnia di bandiera del Bangladesh. A seguito di un alterco sull’assegnazione del posto, uno dei passeggeri, a torso nudo per un motivo sconosciuto, ha iniziato a prendere a pugni l’altro passeggero in testa. Alla fine è stato bloccato, ma non è chiaro se sia stato arrestato. A giudicare dalla musica d’imbarco, questo è successo mentre l’aereo era a terra.

Mentre le compagnie aeree sono soddisfatte del continuo aumento del numero di passeggeri dopo la crisi sanitaria, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti”, l’aumento ancora più rapido di passeggeri dirompenti e persino violenti è diventato una delle principali preoccupazioni. (foto di repertorio)

c.s. – Sportello dei Diritti