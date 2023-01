Ultras, Spalletti: chi vuol fare “casino” deve stare lontano

“E se non ci stanno da soli, gli deve essere imposto”

(DIRE) Roma, 12 Gennaio – “Chi vuole usare il calcio per fare casino, deve stare fuori. Se a loro non interessa lo sport, lo spettacolo, devono stare lontano dallo sport che è dei nostri figli, bisogna che stiano a casa, e se non ci stanno da soli gli deve essere imposto”.

Così in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, Luciano Spalletti ha risposto a una domanda sugli incidenti di domenica scorsa tra ultras di Roma e Napoli. (Red/ Dire) 16:03 12-01-23