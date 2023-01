USA: nuova variante Covid (Kraken)

Una nuova variante sta spaventando il paese a stelle e strisce, ed è XBB.1.5, denominata Kraken, ha “un’impressionante capacità di diffondersi”, come ha scritto Eric Topol, sul Washington Post Eric Topol.

L’amministrazione Biden , ha deciso di emettere un‘emergenza sanitaria per il Covid fino ad aprile. “L’emergenza sanitaria per il Covid resta in atto”, le parole del ministero della sanità, che ha offerto agli stati 60 giorni di preavviso per una sua possibile scadenza.

L’ultima volta l’emergenza sanitaria era stata approvata a Gennaio 2020, quando ancora c’era Donald J. Trump come Presidente (Fonte: ansa.it).

AO