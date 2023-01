Cinghiali. Silvestroni (FdI): situazione non sostenibile, sono un pericolo

(DIRE) Roma, 13 Gen. – “Dunque ancora un incidente stradale causato dalla presenza dei cinghiali in strada. Sono decine i feriti provocati dalla presenza degli ungulati sulle strade di Roma. Nel territorio laziale è stimata la presenza di circa 75 mila cinghiali, buona parte dei quali concentrata nel quadrante nord della Capitale.

Il numero è cresciuto a dismisura causando una situazione di allarme sociale e di pericolo sia in ordine all’incolumità personale in ambito di circolazione stradale delle arterie provinciali come dimostra l’ultimo caso di oggi. E dal comune e d’ala regione, nessuna risposta”. Così Marco Silvestroni Senatore di FdI, segretario di presidenza. (Red/ Dire) 17:49 13-01-23