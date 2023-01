Esplosione di un gasdotto in Lituania, fiamme alte 50 metri

Questa sera intorno alle 17:00, un tremendo boato ha scosso il Nord della Lituania. Si stanno mettendo in salvo le persone del villaggio (Pasvalio Vienkiemiai, nel distretto di Pasvalys) poco distante: 250 attualmente gli sfollati. Non ci sono al momento vittime. L’esplosione è avvenuta nel gasdotto principale di Amber Grid. Le parole del sindaco – «Ci sono stati dei boati sorprendenti, sembrava che aerei volassero a bassa quota e un gasdotto è esploso sul lato di Valakėliai, sulla strada Pasvalys-Šiauliai, a un paio di chilometri da Pasvalys.

Le fiamme stanno salendo ad alta quota», ha dichiarato il sindaco del distretto di Pasvalys, Gintautas Gegužinskas. E ancora, «Non ci sono case nelle vicinanze e non vi è alcun pericolo immediato per le proprietà», ha concluso il primo cittadino, ripreso dal sito d’ informazione lituano Lrt.ltIl trasporto di gas interrotto – L’operatore dei gasdotti lituani ha fatto sapere che «il trasporto di gas attraverso il gasdotto danneggiato è stato immediatamente interrotto, ma i consumatori del distretto di Pasvalys sono già riforniti di gas attraverso il gasdotto adiacente». L’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,. potrebbe però causare interruzioni alla fornitura di gas per tutto il nord del Paese.

c.s. – Giovanni D’Agata